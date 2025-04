Monumenti aperti, scoppia la polemica 

Bellezze culturali e storiche in vetrina, ma non tutte. È polemica sulla mancanza di alcuni siti di Selargius nella lista della rete 2025 Monumenti aperti, approvata di recente dalla Giunta insieme all’adesione e al finanziamento per la manifestazione.

Le accuse

Data ancora da definire, per ora ci sono le critiche mosse dai banchi della minoranza in Consiglio comunale dall’esponente del gruppo Selargius merita di più Franco Camba: «L’esclusione del sito archeologico prenuragico di Su Coddu dal circuito di Monumenti Aperti rappresenta l’ennesima occasione mancata per valorizzare il nostro patrimonio culturale», dice. «Una scelta incomprensibile da parte della Giunta comunale, che priva la cittadinanza e i visitatori di un’opportunità preziosa per conoscere e riscoprire un bene di eccezionale valore storico. La conferma, purtroppo della mancanza di una visione strategica e di investimenti concreti per la tutela e la promozione del patrimonio archeologico di Selargius. Un segnale evidente di questo disinteresse è lo stato di incuria in cui versa il sito: servono azioni concrete per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione di un luogo che dovrebbe essere motivo di orgoglio per l’intera città».

Camba punta il dito anche sull’assenza delle case campidanesi fra i monumenti visitabili. «Casa Ligas e Casa Atzeni, per esempio, sono gioielli dell’architettura e della memoria storica selargina, lasciarli fuori dalla vetrina di Monumenti aperti significa rinunciare a valorizzare ciò che di più autentico e prezioso il nostro territorio può offrire».

La replica

L’assessora alla Cultura Sara Pilia parla di «scelta obbligata, dettata non certamente da disinteresse. L’organizzazione di Monumenti Aperti prevede regole e tempi molto rigidi: quando abbiamo presentato domanda di adesione non avevamo ancora ricevuto la disponibilità da parte dei proprietari delle case campidanesi, pertanto non ci è stato possibile inserirle tra i siti visitabili. Ma», sottolinea Pilia, «sono al centro del progetto Lollas che stiamo portando avanti per la loro promozione e valorizzazione. Per quanto riguarda Su Coddu, gli uffici preposti non hanno dato autorizzazione per questioni di sicurezza».

Saranno aperte invece la parrocchia di San Lussorio, le chiese Maria Vergine Assunta e Sant’Antonio, il tempio romanico di San Giuliano, la chiesa campestre di Santa Rosa, il museo Semù, piazza Si ‘e Boi, Sa Cruxi ‘e marmuri, e l’Osservatorio astronomico di Cuccuru Angius.

