Monumenti aperti, record per Nuraghe Diana 

Chiude con il botto la tappa quartese di Monumenti aperti. Se i numeri ufficiali arriveranno soltanto oggi, è certo che migliaia di persone hanno affollato sabato e ieri i 26 siti aperti e visitabili gratuitamente in centro e nel litorale.

Ancora una volta uno dei monumenti più visitati è stato il Nuraghe Diana nella collina di Is Mortorius dove fin dalla mattina, anche ieri, in tantissimi si sono ritrovati per ascoltare l’affascinante storia del sito, dove da settembre riprenderanno gli scavi, raccontata dall’archeologa Patrizia Zuncheddu. «È stato un flusso continuo», conferma Zuncheddu, «abbiamo accolto moltissime persone, non c’è stato un attimo di pausa, a conferma che il Nuraghe affascina tutti. Siamo molto contenti». In tanti anche, a piedi e in bici, alla Villa Romana, accolti dalla Pro loco, e nei fortini del Simbirizzi e alla torre di Carcangiolas al Poetto con il Comitato di Margine Rosso, Assfort Sardegna e Amici dei fortini a far da guida.

Sempre al Poetto in piazza Olla c’era l’associazione nazionale Marinai d’Italia. Bagno di folla anche in centro. All’ex caserma dei carabinieri in via Roma c’erano i carabinieri in pensione tra cui Santolo Accardo che racconta, «io sono stato uno degli ultimi che ha prestato servizio in questa caserma. All’epoca c’erano le stalle con i cavalli, la sede del Comando, le celle per i detenuti e al piano di sopra il tribunale. Ho dei ricordi bellissimi di quel periodo e di questo sito».

All’ex oratorio delle Anime, a fianco alla basilica, dove un tempo c’era il cimitero, c’erano invece i ragazzi del gruppo Scout Quartu I. Il tour è poi proseguito tra la suggestiva storia della cantina Fois in via Garibaldi, Sa dom’e Farra, l’ex convento dei cappuccini, la cappella dell’Asilo Dessì e tanti altri siti. Folla di visitatori anche a Molentargius dove si sono ritrovati anche i proprietari dei cani con i loro animali per il Pet Day.

