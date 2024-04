Monumenti aperti, pulizia dei fortini 

Prosegue l’impegno del Comitato di Margine Rosso per il quartiere. Il prossimo appuntamento è domani alle 10 con una passeggiata ecologica nel lato sudovest del lago Simbirizzi. In collaborazione con gli Amici dei fortini e AssFort Sardegna, assieme a volontari e residenti si ripulirà l’area in vista del 4 e 5 maggio quando si terrà Monumenti aperti. È qui infatti che il Comitato e la associazioni saranno attivi per presentare ai visitatori alcune delle postazioni belliche realizzate sul territorio. Lo saranno anche in altre zone dove ci sono fortini, come Margine Rosso.

«Racconteremo il lavoro fatto fino a oggi per la loro valorizzazione e salvaguardia», spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso, Emanuele Contu, «e intanto continuiamo a operare tra Margine Rosso e il Simbirizzi per completare alcune operazioni che renderanno visitabili questi luoghi». Per partecipare è consigliato un abbigliamento comodo e basta portare con sé dei guanti. Sul posto saranno fornite le buste per la raccolta.

La zona sarà tenuta sotto controllo per tutta la prossima settimana, proprio per evitare che ci siano problemi prima delle visite guidate del prossimo weekend. Qualche anno fa, proprio alla vigilia di Monumenti aperti, era stato appiccato il fuoco ad alcuni rifiuti che si trovavano all’interno di uno di fortini.