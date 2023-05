Monumenti aperti per la prima volta sulla Costa Verde 

Oggi e domani, Arbus mette in vetrina i tesori del centro abitato, delle miniere di Ingurtosu e Montevecchio e, per la prima volta, anche quelli della Costa Verde, lungo il tradizionale percorso di Monumenti aperti. Un fine settimana per “ripassare” la storia locale con insegnanti d’eccezione, oltre 50 volontari e ragazzi della ludoteca impegnati a raccontare anche il presente, con uno sguardo al futuro. Il taglio del nastro è stato ieri con la cerimonia di inaugurazione della Mostra itinerante della Brigata Sassari, nei locali dell’ex refettorio di vico Mentana, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Fra le altre novità c’è la mostra fotografica “La Tonnara”, nel villaggio turistico di Porto Palma, allestita dai volontari che gestiscono la località, porte aperte anche al neonato museo Antonio Corda e al Mulino Puddu, recuperato dal gruppo archeologico Cugui. A Pozzo Gal, in occasione del 75° anniversario della rapina di Ingurtosu, il maresciallo Gianluca Passalacqua, autore del libro “L’aggressione al palazzo della direzione della miniera di Ingurtosu - Le indagini dell’arma dei carabinieri”, racconterà la vicenda che colpì il borgo. Gli altri siti sono ormai imprescindibili nel format di Imago Mundi. ( s. r. )

