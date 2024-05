Monumenti aperti per due giornate 

È tutto pronto per Monumenti Aperti. Il paese del Sinis per la prima volta apre le porte dei suoi tesori domani e domenica 5. I visitatori potranno ammirare i gioielli del territorio: il museo etnografico, la chiesa parrocchiale, l’oasi naturalistica e le cantine. I monumenti saranno visitabili gratuitamente domani dalle 15.30 alle 18 e domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Le visite alla chiesa saranno sospese durante le funzioni religiose. Per la visita ai siti si consigliano abbigliamento e scarpe comode. ( s.p. )

