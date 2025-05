Monumenti aperti parte con il botto, centinaia i visitatori 

Esordio positivo in città per la prima giornata di Monumenti aperti. Numerosi i visitatori, tanti residenti e turisti, che hanno partecipato alle iniziative, attratti dalla possibilità di scoprire o riscoprire angoli preziosi spesso poco accessibili. Come sempre fondamentale il ruolo degli studenti che con grande passione e preparazione hanno saputo rendere ogni visita non solo un momento di conoscenza, ma anche di condivisione e coinvolgimento emotivo. Apprezzata l’apertura straordinaria dell’antica reggia giudicale in piazza Manno, uno dei simboli più importanti della storia oristanese, inserito tra i 37 siti accessibili che hanno animato il ricco calendario dell’edizione 2025. Oltre alle visite, sono stati organizzati numerosi eventi collaterali: laboratori, spettacoli e incontri culturali che hanno reso la manifestazione un’occasione di festa e crescita per tutta la comunità. Il tema di quest’anno, “Dove tutto è possibile”, si è concretizzato nella capacità di guardare con occhi nuovi la città, creando connessioni tra passato e futuro e valorizzando la ricchezza di un patrimonio che continua a parlare al presente. Oggi si replica con il secondo e ultimo giorno della tappa oristanese. ( m.g. )

