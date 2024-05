Monumenti aperti, oltre seimila visitatori nel weekend 

Sono più di seimila i visitatori che, tra sabato e domenica, si sono divisi tra i ventisei siti del centro e del litorale resi visitabili in occasione della tappa quartese di Monumenti aperti.

Com’era prevedibile, lo spazio più affollato è stato il Nuraghe Diana nella collina di Is Mortorius, dove nella due giorni si sono recate circa mille persone entusiaste e incuriosite dal racconto dell’archeologa Patrizia Zuncheddu. Altro pezzo forte della rassegna sono stati i fortini e la torre di Carcangiolas, con più di ottocento visitatori. Della torre adagiata sul mare al Poetto è rimasto ormai ben poco: in gran parte mangiata dall’erosione, è stata lasciata morire pian piano, ma la sua storia continua a catturare soprattutto chi se la ricorda ancora in piedi nella sua maestosa bellezza.

Più di duemila poi le persone che si sono avventurate tra le chiese del centro e della campagna. Le più affollate, la chiesetta di Sant’Efisio dove i ragazzi del liceo Motzo, perfettamente coordinati tra loro, hanno fatto da eccellenti guide e poi la chiesa di San Giovanni Evengelista e quella di Santa Maria di Cepola. Senza dimenticare l’ex Convento dei cappuccini e Sa dom’e Farra, che hanno ospitato anche diverse iniziative.

RIPRODUZIONE RISERVATA