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Settimo
05 maggio 2026 alle 00:33

Monumenti aperti nel weekend 

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Il Comune di Settimo San Pietro aderisce anche quest’anno a Monumenti aperti, in programma sabato e domenica. Dieci i siti che potranno essere visitati con la collaborazione di scuole, Pro Loco, Gruppo Folk Nuraghe e OdV Protezione civile. «Sarà una occasione per tanti visitatori – ha detto il sindaco Gigi Puddu - per ammirare i siti e i monumenti più importanti presenti nel nostro territorio. Visitabile anche l’Antico molino Mascia: uno straordinario monumento che, con i suoi macchinari e la macina a pietra, rappresenta la storia e la tradizione profondamente legata alla coltivazione del grano e alla panificazione».

Da visitare il Pozzo sacro, unico nel suo genere: si trova sulla collina di Cuccuru Nuraxi e fu realizzato verso la fine dell’Età del Bronzo, il museo l’Arca del tempo (via Alagon 36) con un emozionante viaggio virtuale lungo il tempo, dalla Preistoria ai giorni nostri. Poi le splendide case Dessì e Baldussi, il museo etnografico del costume Ligas-Uda, la chiesa parrocchiale e le chiesette campestri di San Pietro e San Giovanni. Vicino alla chiesetta di San Pietro, da visitare la Domus de Janas “S’acua de is dolus”. I monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20». (r. s.)

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