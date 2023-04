Monumenti aperti, la città svela lo scrigno dei suoi gioielli 

Sassari si presenta. La città dentro le mura con il simbolo Fontana del Rosello di nuovo raggiungibile. La città con i suoi eleganti palazzi ottocenteschi e la appena restaurata Sala Sciuti del Palazzo della Provincia. Sassari e il suo vasto territorio, ricco di sentieri rurali e con il lago di Baratz, unico bacino naturale della Sardegna. «Non un evento per portare turisti ma l'occasione per far conoscere Sassari, in primis ai sassaresi»: dice il sindaco Nanni Campus per anticipare qualsiasi polemica su un turismo che la città cerca ma ancora non sa bene come. Eppure l'edizione numero 17 di Monumenti Aperti che si svolgerà sabato 6 (dalle 17 alle 21) e domenica 7 maggio (dalle 10 alle 21) dovrebbe far capire ad amministratori e sassaresi come proprio la cultura possa fare da traino per il turismo. L’offerta è ricca e l'ha sottolineata in sede di presentazione pure Giuseppe Murru, di Imago Mundi OdV, l'associazione che 27 anni fa ha inventato Monumenti Aperti per Cagliari e poi l'ha estesa. La carta vincente non è solo proporre siti poco noti o di norma chiusi al pubblico, ma anche “coinvolgere gli studenti come guide, con il loro entusiasmo” come ha sottolineato l'assessora alla Cultura Laura Useri.

Percorsi e itinerari

Sono 39 i siti visitabili. Divisi in quattro itinerari: 1) nel cuore del centro storico (ad esempio Palazzo Ducale, il Museo Diocesano e la Pinacoteca); 2) dentro le mura (Fontana del Rosello, ex Infermeria San Pietro e Università di Sassari); 3) fuori le mura con i palazzi ottocenteschi della Provincia, del Banco di Sardegna e il Padiglione Tavolara); 4) Città e territorio, tra storia e natura (museo Mas.Edu, le chiese campestri di Sant'Orsola e San Francesco e l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi). Vengono riproposti gli itinerari tematici “Thàmus, Sassari museale e culturale”, “Alla scoperta delle Botteghe storiche di Sassari”, “I sentieri rurali” e “I sentieri naturalistici” alla scoperta del Lago di Baratz. Sono una primizia l'apertura della Casa Santi Angeli con la Grotta della Madonna di Lourdes opera di Monsignor Arcangelo Mazzotti negli anni ‘50, e la cripta della chiesa di Sant’Agostino, struttura ipogea ricavata quasi interamente con uno scavo nella roccia calcarea sotto la cappella del gremio dei Viandanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA