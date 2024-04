Monumenti Aperti, la città resta fuori 

Nessun tour culturale in primavera, tanto meno le solite visite guidate fra le bellezze storiche di Selargius. Il Comune salta l’appuntamento di Monumenti Aperti, e cerca - in extremis - di recuperare un posto nel calendario autunnale della manifestazione che ogni anno fa tappa in città prima della stagione estiva. «Manca una programmazione culturale», lamentano le associazioni locali. «Parteciperemo a ottobre», assicura la neo assessora alle Politiche culturali Sara Pilia.

L’evento

La manifestazione - a livello nazionale e regionale - è stata presentata pochi giorni fa, tappa per tappa, dall’associazione Imago Mundi: 78 Comuni che metteranno in vetrina siti archeologici e storici nei weekend dal 4 maggio al 2 giugno, e durante l’autunno dal 12 al 27 ottobre, con Cagliari che chiude l’edizione 2024 di Monumenti Aperti. Tanti le amministrazioni sarde che hanno risposto all’appello, ma non compare Selargius.

Le critiche

Un’assenza che non è passata inosservata, fra la delusione delle tante associazioni culturali che hanno sede in città. «Questo settore, come tutti, ha bisogno di una programmazione seria e precisa», lamenta Nanni Pulli, del Gruppo archeologico selargino, «compresa l’organizzazione di Monumenti Aperti. Noi ci siamo e vogliamo dare il nostro contributo, però il Comune ci deve coinvolgere per pianificare un calendario di iniziative durante l’anno, perché non si può puntare tutto solo sul Matrimonio selargino». Sulla stessa linea Antonio Patta, dell’associazione S’Atza, che chiede un cambio di passo da parte del Comune sulla cultura: «L’auspicio è che con la nuova assessora ci possa essere quel dialogo necessario per decidere insieme iniziative e manifestazioni che diano risalto e valorizzino la cultura della nostra città. Siamo disponibili», dice Patta, «qualora si riesca a salvare in extremis la partecipazione a Monumenti Aperti, a fare la nostra parte».

L’assessora

Dal Municipio replica la nuova assessora. «Non entro nel merito di ciò che ha fatto chi mi ha preceduto, ma posso assicurare che da parte mia c’è la massima disponibilità ad ascoltare e coinvolgere le associazioni culturali del territorio. A breve sarà mia cura organizzare un incontro così da poter conoscere queste realtà preziose e fondamentali per predisporre un ricco calendario di eventi da offrire alla comunità. E per poter mettere a punto il programma di Monumenti Aperti, che vedrà Selargius partecipare nell’edizione di autunno, così da poter coinvolgere le scuole e le varie associazioni».

