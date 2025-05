Monumenti aperti, la città in vetrina 

Due giorni dedicati alla scoperta dei tesori culturali del territorio: Iglesias si prepara ad accogliere la XXIX edizione di Monumenti aperti, l’iniziativa che da quasi trent’anni coinvolge città e borghi in tutta Italia nella valorizzazione del proprio patrimonio.Per l’edizione 2025, in programma oggi e domani, saranno ben 26 i luoghi della cultura visitabili a Iglesias, tra musei, monumenti storici, chiese, siti naturalistici e altri spazi di interesse. L’obiettivo, come sempre, è aprire le porte della storia a cittadini, famiglie e visitatori, favorendo la conoscenza e la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio.

L'organizzazione

Monumenti aperti rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la promozione del patrimonio culturale, grazie anche all’impegno di istituzioni, scuole, associazioni e volontari. «Tengo particolarmente a ringraziare queste associazioni, le scuole e gli studenti che partecipano ogni anno attivamente a questa manifestazione – afferma l’assessora alla Cultura, Claudia Sanna –. Senza il loro prezioso contributo, Monumenti aperti a Iglesias non potrebbe avere luogo». I visitatori potranno spaziare dai resti delle mura pisane del XIII secolo, costruite sotto la signoria del conte Ugolino, alla modernità del museo Remo Branca, passando per i luoghi religiosi come la chiesa di San Francesco e San Severino, e per i monumenti civici come il Palazzo Civico, la biblioteca Nicolò Canelles e piazza Oberdan, con il monumento ai caduti firmato Francesco Ciusa.

La storia

Un’attenzione particolare è dedicata alla storia mineraria della città: dall’Archivio Storico Minerario dell’Igea alla palazzina liberty, dal Pozzo Sella al Museo GeoPunto, fino ai musei di Nebida. Torna infine, dopo un anno di assenza, la visita al rifugio antiaereo a cura del Cissa, che per l’occasione aprirà le porte anche al suo museo multimediale, allestito presso la foresteria di Monteponi.

Le escursioni

Non mancano le esplorazioni naturalistiche, come il Parco delle Quattro Stagioni nei boschi del Marganai, e le visite immersive grazie ai tour virtuali nell Galleria Villamarina, Palazzo Bellavista e Pozzo Sella. «L’invito è quello di venire a vedere le meraviglie che Iglesias offre, perché ne ha veramente tante – dichiara l’assessora Sanna –. C’è tantissimo entusiasmo anche per la riapertura del rifugio antiaereo: sono stati ultimati i lavori di pulizia interna e di risistemazione del cunicolo. Inoltre, per la prima volta, Pozzo Sella sarà affidato alla presentazione da parte degli studenti dell’istituto Minerario».

I siti saranno visitabili gratuitamente: le aperture seguiranno un orario continuato in entrambe le giornate, oggi e domani, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.

