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Villacidro.
29 maggio 2026 alle 00:28

Monumenti aperti, itinerario tra i tesori della storia 

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Monumenti Aperti a Villacidro: domani e domenica la 30ª edizione della grande manifestazione dedicata al patrimonio culturale con quindici monumenti visitabili, itinerari naturalistici e archeologici e decine di eventi speciali distribuiti nel cuore del centro abitato e nel massiccio del Linas. L’evento permette di scoprire il ricco patrimonio storico, affiancato dalle guide d’eccezione composte dagli studenti del territorio e dai volontari delle associazioni locali. Il percorso della manifestazione ruota attorno ai luoghi simbolo del “paese d’ombre”, tra i più importanti figurano l’antico lavatoio pubblico e fontana, il Caffè letterario, il parco comunale Giuseppe Dessì, Casa Spada, la chiesa campestre di San Sisinnio. E poi escursioni nei siti naturalistici (gli organizzatori raccomandano ai partecipanti abbigliamento adeguato e scarpe comode). «Monumenti Aperti», dice il sindaco, Federico Sollai, «rappresenta una delle espressioni più belle della nostra identità culturale. Aprire i luoghi della storia è come aprire le porte della memoria e della conoscenza». L’assessore alla cultura Christian Balloi aggiunge: «La cultura va vissuta, condivisa e resa accessibile a tutti, soprattutto ai giovani che riscoprono il valore del territorio». ( s.r. )

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