Monumenti aperti, il paese mette in mostra i suoi gioielli 

Definito il programma di Momumenti aperti, in programma il 25 e 26 maggio. A descrivere l’appuntamento è l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri: «Le associazioni che collaborano sono Pro Loco, Sa Mena, AnmiI, Protezione civile Gentilis, Auser e Mercatino dei sogni. I siti aperti saranno il cimitero monumentale, Casa Murgia, Montegranatico e la Chiesa di Santa Maria». Previste anche manifestazioni culturali: «Lo scrittore Flavio Soriga - prosegue Tuveri - incontrerà i piccoli lettori: nei Basalti, il 25, si parlerà del suo libro, “Signor Salsiccia”, e di cambiamenti climatici. A Montevecchio, in collaborazione con il Comune di Arbus, in occasione della XVI Giornata nazionale delle miniere: tra il 25 e 26, ci saranno due giorni di dibattiti, mostre e la rappresentazione teatrali “Storie di Miniera” di Gianluca Medas nell’area Officine di Levante».

Per l’edizione 2024 partecipano la direzione didattica “Grazia Deledda”, l’istituto comprensivo “Fermi-Da Vinci”, il “M. Buonarroti” e la scuola dell’infanzia “Santa Maria”. Parteciperanno oltre 120 studenti dai 5 ai 18 anni. Gli studenti illustreranno il sito dei basalti colonnari di Cuccuru de Zeppara dove si trova un vulcano spento, l’unicità di alcune costruzioni sede d’impresa degli inizi del ‘900, le origini del paese, le stratificazioni storiche di alcuni rioni, la chiesa di Santa Maria.

