Monumenti aperti, il grande ritorno 

Ad Assemini fervono i preparativi per la prossima edizione di Monumenti aperti 2025 che si terrà nella cittadina il 24 e il 25 maggio prossimi. L’anno scorso il Comune non aveva aderito ella manifestazione. «Dopo una pausa – afferma con soddisfazione il sindaco Mario Puddu – Assemini è felice di tornare a far parte del circuito Monumenti aperti».

I siti visitabili saranno le chiese di San Giovanni, San Pietro, San Cristoforo, la chiesetta del Carmine, le stalle del conte Ceconi e la sede del vecchio Municipio. Cureranno le visite guidate i volontari l’istituto comprensivo Assemini 1, le parrocchie di San Pietro e della Beata Vergine del Carmine, le associazioni San Giovanni e San Cristoforo e la Pro Loco.

«Assemini – dice l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino – merita una riscoperta. Siamo in fase di preparazione e desidero ringraziare tutte e tutti coloro che presteranno la loro presenza e il loro lavoro per la manifestazione. C’è stata una grande adesione da parte delle scuole e delle associazioni».

«Alunni e alunne della scuola primaria "Gramsci” e della secondaria di I grado “Nivola”, saranno le guide d’eccezione», annuncia Roberta Matta, dirigente dell’istituto comprensivo Assemini 1: «Curiosi e vivaci, presenteranno le bellezze storico-artistiche della città».

Conclude Puddu: «Desideriamo ringraziare chiunque abbia contribuito a che Assemini potesse partecipare a questa manifestazione, gli Uffici Comunali in primis e poi volontari e volontarie che faranno l’accoglienza e la guida nei monumenti».

