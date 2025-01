Monumenti aperti, il Comune cerca volontari 

Per la realizzazione dell'edizione 2025 di Monumenti aperti, il Comune di Guspini, invita le associazioni a collaborare per la realizzazione dell'evento che si terrà presumibilmente in primavera.

«Anche quest’anno l’amministrazione intende proporre l’iniziativa – dice l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri - Monumenti aperti forse più di ogni altra riesce a legare i giovani ai nostri luoghi e alle nostre storie costruendo, grazie alla collaborazione degli insegnanti e delle associazioni cittadine, reti umane che danno speranza e una vera e propria geografia di dmunità. Le scuole sono state invitate a manifestare il proprio interesse. L’avviso si rivolge alle associazioni che in questi anni sono state un ponte prezioso, anche generazionale, nel favorire l’innesto dei germogli». Per l’adesione serve inviare una mail a cultura@comune.guspini.su.it manifestando il proprio interesse a collaborare.

Le attività saranno le medesime svolte nelle scorse edizioni con supporto, assistenza sopralluoghi, supervisione durante la manifestazione. Successivamente le associazioni che avranno manifestato il proprio interesse saranno convocate a una riunione programmatica.

