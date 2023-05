Monumenti Aperti, fine settimana ricco di iniziative 

Cinque siti e due eventi collaterali: ritorna anche a Selargius Monumenti Aperti, concentrato durante il fine settimana, il 3 e 4 giugno. «Un’occasione importante che ci consente di promuovere il ricco patrimonio artistico e architettonico presente in città, e di avvicinare anche le nuove generazioni alla conoscenza del territorio in cui viviamo», commenta l’assessora alla Cultura Oriana Bernardi. «Partiamo dai nostri luoghi di culto, per poi ampliare l’offerta nella prossima edizione che ci vedrà inserire i tanti altri siti esclusi. Una scelta dettata dalla volontà di non disperdere troppo i visitatori e di procedere su precisi temi».

Porte aperte nella parrocchia Beata Vergine Assunta, nella chiesa di San Giuliano, nel santuario di San Lussorio, nella chiesa di Sant’Antonio Abate, e infine nel museo comunale Semù - Ex Caserma dei Cavalleggeri. In programma anche due incontri curati dalla Scuola civica di musica: sabato 3, alle 18,30, e domenica alle 11,30 nella chiesa di San Giuliano.

