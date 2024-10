Monumenti aperti fa subito il botto 

Mezz’ora, in media, in fila per visitare la raccolta delle cere anatomiche del Susini, alla Cittadella dei musei. Migliaia in “processione” al museo del Cagliari, alla Unipol Domus, «perché tra pochi giorni sarebbe stato il compleanno di Gigi», Riva, naturalmente. Quindi via vai per tutta la mattinata e il pomeriggio all’area archeologica di Vico III Lanusei, uno dei più affascinanti: il piccolo insediamento di età tardo-repubblicana è praticamente un’esclusiva e da domani sarà di nuovo off limits. «È un sito stupendo», dice Nicola Melis. «Fortunati ad averlo potuto visitare».

Subito boom

Segni di stanchezza, dopo quasi 30 anni, Monumenti aperti non ne dà: è un successo che non sbiadisce. E la prima giornata (oggi si replica) in giro per i 58 siti scelti da Imago Mundi per raccontare le bellezze, la storia e la cultura di Cagliari è subito un successo. Aspettando i numeri (oggi, al termine della due-giorni), ci sono le lunghe, pazienti, allegre, ordinate file di cagliaritani (ma anche tanti turisti) a testimoniarlo. E i circa seimila volontari, ragazzi e ragazze di scuole e uomini e donne delle associazioni culturali, guide entusiaste e preparate.

A battezzare la manifestazione è il presidente dell’assemblea regionale, Piero Comandini, con una cerimonia in Consiglio regionale (uno dei 58 siti che si possono visitare) in ricordo di Linetta Serri, la consigliera regionale scomparsa quest’anno eletta nella nona e decima legislatura, vicepresidente del Consiglio regionale. «Sono orgoglioso che la manifestazione sia stata dedicata a questa donna che è un pezzo della nostra storia e ha combattuto per portare avanti i diritti delle altre donne e dei più fragili», dice. Il Palazzo del Consiglio sarà ancora visitabile oggi dalle 9 alle 13 (ingresso da via Roma).

Le scelte

Monumento aperti non è solo siti e musei, ma anche itinerari tematici alla scoperta di luoghi di Cagliari. Come “trentapiedi”, il “treno” umano dell’università di Cagliari (progetto della facoltà di studi umanistici) che parte dal Lazzaretto (dove c’è anche Fabio Aru) e in otto stazioni racconta la storia del quartiere di Sant’Elia (durata 50 minuti). «La cosa più bella è vedere il sorrisi della persone dei trentapassi», dice Noemi Bandino, studentessa alla magistrale di Storia dell’arte. «È tutto molto educativo, formativo e anche divertente», aggiunge. A volte Monumenti aperti sa essere anche un’esperienza straordinaria: al Giardino sotto le Mura, per esempio, c’è Margherita, istruttrice di orientamento e mobilità (Rp Sardegna Odv e Anpvi sezione di Cagliari le associazioni che curano il progetto) che conduce le persone bendate (private per una ventina di minuti della vista) in un percorso sensoriale (tatto, udito e olfatto) alla scoperta della storia di questo luogo e delle sue opere (Pinuccio Sciola) che sono ospitate.

Il clou

Il clou della manifestazione, per molti, è la visita al museo del Cagliari, dove sono custoditi i “segreti” di Rombodituono. «Davvero molto interessante», dicono Giacomo Gialotti, Alessia Serreli e Riccardo Lallai. «La passione per il Cagliari è un’eredità dei nostri genitori, respirare la storia dei successi di Riva ci fa capire il perché». Monumenti aperti anche oggi fino alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA