Monumenti aperti fa il pieno 

Zaino in spalla e telefonino in mano per scattare le foto, in tantissimi ieri hanno preso d’assalto i siti della città e del litorale, nella prima giornata di Monumenti Aperti. Fin dalla mattina, complice anche la bella giornata, quartesi, ma anche turisti e residenti nei centri vicini, si sono spinti anche lungo la costa per ammirare da vicino il Nuraghe Diana, la villa Romana e i fortini del Simbirizzi.

Folla anche in centro tra chiese, case antiche, l’ex caserma (con i membri dell’associazione degli ex carabinieri a fare da guide), l’antico macello, la cappella dell’asilo Dessì, la cantina Fois, Sa dom’e Farra e tanti altri. Immancabili poi le passeggiate al Poetto alla scoperta di piazza Luigi Olla e di quel che resta della torre di Carcangiolas.

Cimitero monumentale

Al cimitero monumentale in via Marconi le visite guidate sono a cura della Pro Loco, che svela i segreti di questo camposanto. Furono i ragazzi dell’istituto tecnico Levi, anni fa, a dare storie e nomi a queste tombe, alcune molto antiche risalenti alla seconda metà dell’Ottocento.

«Eravamo molto curiosi di sentire la storia del cimitero vecchio», dice Chiara Olla, 37 anni, in giro con il suo bambino, «ma siamo rimasti delusi perché la chiesetta di San Pietro di Ponte è chiusa». In attesa di restauro si può ammirare infatti solo dall’esterno ma, dice Federica Picci, 46 anni, «avrebbero almeno potuto aprire la porta per farci affacciare. E poi le tombe sono molto belle ma andrebbero restaurate».

Sa dom’e Farra

In centro, Sa dom’e’ Farra continua ad affascinare i visitatori, come Gessica Garzia, 27 anni, che all’ex museo etnografico non era mai entrata. «Non l’avevo mai vista anche se sono di Quartu», ammette, «e questa è stata una buona occasione anche perché c’è mio figlio che fa la guida, insieme agli altri studenti della scuola media di via Tiziano». Mentre in Su Magasinu, c’è la classe di ballo dell’Università della Terza età con il maestro Gianni Orrù.

La musica della scuola civica avvolge la chiesetta di Sant’Efisio, anche questa in attesa di ristrutturazione dove ad accogliere i visitatori ci sono i ragazzi del liceo Motzo. «Veniamo da Cagliari», racconta Elisabetta Carta, «è una chiesa molto bella e stiamo visitando anche altri siti. Peccato però che alcuni siano rimasti chiusi la mattina».Più avanti a Santa Maria di Cepola ci sono gli studenti dell’istituto tecnico Levi e qui le insegnanti hanno creato anche un piccolo angolo dedicato ai bambini con tanto di banchetto in legno e seggiolina dove possono accomodarsi a disegnare e leggere la storia della chiesa. E non poteva mancare Raffaele Benone 84 anni, il custode che da sessant’anni è l’anima di questo sito. «Sono contento che stiano venendo in tanti», dice, «questa chiesa è molto importante per la città». Ne sono convinti anche i tanti visitatori che si aggirano tra il cortile e l’interno dove si possono ammirare antichissime statue in legno. E dove si possono ascoltare le antiche leggende di fantasmi.

E oggi si continua. Tra le iniziative, la mostra di modellini navali statici a cura dell'associazione Nazionale Marinai d'Italia in piazza Luigi Olla al Poetto.

