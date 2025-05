Monumenti Aperti edizione record: 83mila visitatori 

In coda davanti al Pozzo di San Pancrazio e per visitare i sotterranei dell’Ospedale Civile, in piedi nel giardino planetario dell’Orto Botanico (il sito più visitato, con quasi cinquemila presenze, tra i 58 aperti). In barca a Molentargius, dove sono arrivate oltre 600 persone. Il popolo brulicante dei cagliaritani interseca i turisti: tutti con la voglia di scoprire la storia della città. Monumenti Aperti, edizione numero ventinove, si congeda con un record: più di ottantatremila i visitatori (10mila più della precedente edizione) che quest’anno hanno premiato la manifestazione. I cagliaritani continuano ad apprezzare lo sforzo di Imago Mundi di raccontare la città attraverso siti poco (o per nulla) conosciuti. «Un’edizione memorabile, esemplare, intensa, che restituisce la consapevolezza dei livelli alti raggiunti dalla manifestazione», dice il presidente di Imago Mundi Massimiliano Messina. «Questo fermento è il viatico migliore per arrivare al prossimo anno, quando celebreremo la 30esima edizione», aggiunge. Soddisfazione da parte dell’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe: «Cagliari è una città dove quasi trent’anni fa è nata questa manifestazione e dove ogni anno la partecipazione è altissima. Ancora una volta la cultura si rivela essere il fattore trainante per una città viva e attrattiva». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA