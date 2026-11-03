Monumenti aperti? Dalla chiesa di Valverde ai nuraghi 

La chiesetta di Valverde, l’antico Santuario delle Grazie, i cento quadri della Galleria comunale e il sito di Noddule. Sono solo alcuni dei tesori che Nuoro apre (gratuitamente) al pubblico il 7 e 8 novembre in occasione della trentesima edizione di Monumenti Aperti. La manifestazione torna in città dopo undici anni di assenza, con quattordici luoghi da scoprire tra chiese, musei, siti archeologici e spazi urbani. Un’occasione per riscoprire con visite guidate un patrimonio che racconta la storia e l’identità di Nuoro: dalla civiltà nuragica alla memoria di Grazia Deledda, dall’arte del Novecento alle architetture religiose.

Tra le tappe la casa della Deledda, la chiesa della Solitudine, la cattedrale e la chiesa di San Carlo, legata a Ciusa. Spazio anche ai luoghi di Sebastiano Satta, e la casa del Vate di Sardegna, e ai siti di Noddule e Tanca Manna oltre alla statua del Redentore. Saranno coinvolti gli studenti del liceo Asproni-Satta, del Ciusa e del Chironi-Satta. «Monumenti Aperti è un progetto di partecipazione, conoscenza e valorizzazione della nostra identità», sottolinea l’assessora Natascia Demurtas. Per il sindaco Emiliano Fenu, un’importante occasione per rafforzare il senso di appartenenza e far conoscere Nuoro attraverso i suoi monumenti.

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