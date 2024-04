Monumenti aperti da record: visite guidate in diciassette siti 

Diciassette siti storici e culturali sono pronti ad accogliere a Villacidro visitatori e turisti l'11 e il 12 maggio per la XXVIII edizione di Monumenti aperti. L'itinerario anche quest'anno vede la partecipazione di centinaia di accompagnatori, grazie al coinvolgimenti nel programma istituzionale dei due istituti comprensivi “Loru” e “Dessì”, del liceo Piga, dell'istituto agrario Volta, delle associazioni culturali, sociali e musicali, delle parrocchie e dei comitati.

“La valorizzazione dei nostri siti e luoghi di alto pregio storico e culturale, insieme alla missione di Monumenti Aperti, è una opportunità per far conoscere alle nuove generazioni il nostro patrimonio, per questo anche quest'anno le visite guidate saranno curate dagli studenti mentre la Consulta giovanile curerà info point al parco” anticipa l'assessore alla Cultura, Christian Balloi. “La manifestazione è anche occasione per la nostra amministrazione per agire in maniera trasversale, coinvolgendo più assessorati e tante realtà che operano a Villacidro”.

Il fine settimana di Monumenti Aperti si apre con “Sa die de Sa Sardinia”. “Con il progetto “Le radici dell'identità sarda tra gusti, profumi e tradizioni” abbiamo coinvolto le attività produttive del territorio, per attirare l'attenzione dei visitatori su più fronti: la domenica ci saranno street food, balli in piazza a cura della Pro Loco e il gustoso concorso "Migliore Pardula”, con la Federazione Internazionale Pasticceria», conclude l'assessore.

