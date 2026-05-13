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Dorgali.
14 maggio 2026 alle 00:08

Monumenti aperti da record Ora si punta alla valorizzazione 

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Sono oltre duemila le presenze registrate per Monumenti aperti a Dorgali. Più di 500 i visitatori per ciascuno dei quattro siti aperti al pubblico nelle due giornate. Si tratta dei palazzi storici Cherchi, Ticca, e Salici e del museo Salvatore Fancello. Cifre che costituiscono una buona base per futuri progetti di valorizzazione di un ricco patrimonio culturale.

Protagonisti della manifestazione sono stati 70 studenti delle scuole locali, impegnati nel ruolo di guide nelle quattro tappe. Gli studenti dell'istituto comprensivo Gisellu e del liceo scientifico hanno accompagnato i visitatori alla scoperta delle dimore storiche del paese e del museo dedicato all'artista Salvatore Fancello (una delle tappe più attese). Le visite al museo, inoltre, sono state arricchite con un percorso teatralizzato, grazie al contributo di Bruno Venturi e Sabrina Mereu che hanno portato un racconto scenico dedicato alla vita e alle opere di Fancello, a partire dal celebre “Disegno ininterrotto”.

«Un entusiasmo straordinario per questa edizione - dice la sindaca di Dorgali Angela Testone -. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata: i 15 insegnanti, la Corale Perosi, la Protezione civile, le famiglie Ticca, Salici e Cherchi-Serra per aver messo a disposizione i loro palazzi storici, gli uffici comunali, l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Monumenti Aperti, di cui il Comune di Dorgali è socio».

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