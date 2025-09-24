VaiOnline
Capoterra.
25 settembre 2025 alle 00:34

Monumenti aperti, cosa vedere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna a Capoterra la rassegna Monumenti aperti, che il 18 e 19 ottobre permetterà a residenti e non di visitare le bellezze storiche e architettoniche del territorio.

Grazie all’appuntamento, organizzato e coordinato come sempre dall’associazione Imago Mundi con la collaborazione del Comune, si potranno scoprire le chiese di Sant’Efisio, Santa Barbara, la chiesetta di Su Loi e di San Girolamo, ma anche la splendida Casa Melis, Casa Spadaccino – testimone del passato agricolo della zona costiera di Capoterra, oggi sede del Ceas e del Museo della Laguna – i fortini di militari di Pauliara, e la Biblioteca comunale di vico II Del Popolo.

Le visite guidate, come da tradizione, saranno gratuite. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 