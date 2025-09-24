Monumenti aperti, cosa vedere 

Torna a Capoterra la rassegna Monumenti aperti, che il 18 e 19 ottobre permetterà a residenti e non di visitare le bellezze storiche e architettoniche del territorio.

Grazie all’appuntamento, organizzato e coordinato come sempre dall’associazione Imago Mundi con la collaborazione del Comune, si potranno scoprire le chiese di Sant’Efisio, Santa Barbara, la chiesetta di Su Loi e di San Girolamo, ma anche la splendida Casa Melis, Casa Spadaccino – testimone del passato agricolo della zona costiera di Capoterra, oggi sede del Ceas e del Museo della Laguna – i fortini di militari di Pauliara, e la Biblioteca comunale di vico II Del Popolo.

Le visite guidate, come da tradizione, saranno gratuite. (i. m.)

