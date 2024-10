Monumenti aperti conquista i turisti 

Modalità selfie. In coda davanti al Pozzo di San Pancrazio, in piedi davanti al Consiglio regionale, o l’area archeologica Vico III Lanusei, di fronte agli specchi ottocenteschi di Palazzo Regio. Da Castello a Stampace, da Villanova a Giorgino, fino a Sant’Elia: si cammina con gli smartphone nella storia. Bellissima Cagliari, «of course», dice Hanako, 54 anni, giapponese. Con il “suo” gruppo passa il weekend in città prima di tornare a Roma. «Abbiamo scoperto un mondo fantastico», dice, dopo la visita alla Casa Massonica. In 58 luoghi della storia e della cultura si riassume una città che non c’è (quasi) più: antica e moderna, contemporanea e veloce, aperta e inclusiva. Il popolo brulicante dei cagliaritani interseca i turisti giapponesi, americani, francesi, olandesi, tutti con la voglia di scoprire la storia della città. Monumenti Aperti, edizione numero ventotto, si chiude con un classico “bagno di folla”: settantamila i visitatori che quest’anno hanno premiato la manifestazione. Merito dei cagliaritani che continuano ad apprezzare lo sforzo di Imago Mundi di raccontare la città attraverso siti poco (o per nulla) conosciuti e di straordinario interesse storico, culturale e artistico; merito del clima, sì, che ieri ha concesso una tregua dopo la bomba d’acqua caduta nella notte di sabato; merito, stavolta, anche dei tanti turisti.

In fila

Si vede (anche) dal Pozzo di San Pancrazio l’effetto magico di Monumenti aperti, dove una fila ordinata e paziente, già dall’apertura, alle 10, si confonde con lo “struscio” di una sovraffollatissima piazza Indipendenza. In mezzo ci sono anche Eliam e Joel, fanno parte di una piccola comitiva olandese in vacanza in città. Ci vuole una buona mezz’ora per riuscire a entrare perché nel Pozzo si scende uno alla volta. «Ne valeva la pena, è qualcosa di meraviglioso», raccontano appena risaliti in superficie e ascoltato la storia raccontata (per loro in inglese) dal gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano. Ma sono i sotterranei dell’ospedale civile San Giovanni di Dio la porta girevole per il cuore di questa edizione di Monumenti aperti. Da lì si respira il dramma della seconda guerra mondiale, perché lì venivano ricoverati i malati durante quai tragici avvenimenti. «C’est magnifique», dice Rose, giovane francese. «Davvero un’esperienza straordinaria». Come avete saputo di Monumenti aperti? «Ce ne hanno parlato in hotel, ci hanno detto che si trattava di una manifestazione unica e che eravamo fortunati a venire in vacanza a Cagliari in autunno perché di solito si svolge in un altro periodo dell’anno».

Soddisfazione

Di fronte all’ennesimo successo, quasi 30 anni dopo la prima volta, è grande la soddisfazione degli organizzatori: «Cagliari è stata palcoscenico ideale per chiudere nel migliore dei modi la ventottesima edizione di Monumenti Aperti. Il meteo, seppure le previsioni iniziali non fossero incoraggianti, ci ha baciato in fronte e la città ha risposto in modo entusiastico, direi esaltante», dice Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi. «Già dalla prima giornata di sabato abbiamo subito colto il trend positivo, la domenica ha confermato quanto la manifestazione sia radicata e consolidata nel capoluogo. Vedere le persone che attendono di visitare l’Orto Botanico o la Cattedrale, il Palazzo Viceregio o la Casa Massonica, le fortificazioni in Cittadella dei Musei o il pozzo di San Pancrazio è stupefacente. Vedere ancora oggi la Cripta di Santa Restituta, luogo simbolico dove tutto è nato, brulicare di visitatori è altrettanto sorprendente.

Il nostro grazie a Cagliari, che con i suoi “spazi per i sogni”», come recita il tema di questa edizione, «ci ha regalato un finale di manifestazione difficile da dimenticare». ( ma. mad. )

