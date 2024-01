Monumenti aperti, cercasi volontari 

Monumenti Aperti “scalda i motori” in vista della ventottesima edizione e lo fa lanciando una call a tutti i Comuni della Sardegna per comporre il calendario dell’edizione 2024. Gli Enti Locali interessati a far parte della rete della manifestazione dovranno far pervenire la loro richiesta scrivendo a comuni@monumentiaperti.com entro il prossimo 12 febbraio.

Tante le opportunità anche per il volontariato culturale. È infatti in corso il bando per partecipare alla selezione di 6 posti per il nuovo progetto di Servizio Civile Universale che scadrà il 15 febbraio. Il bando è aperto a ragazze e ragazzi in età compresa tra i 18 e i 28 anni che dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 14 del 15 febbraio. I 6 volontari che verranno reclutati, nei dodici mesi di attività progettuale saranno parte della squadra di lavoro di Imago Mundi OdV. Il progetto coinvolgerà attivamente i volontari del Servizio Civile Universale in attività culturali e nella valorizzazione del patrimonio, promuovendo al contempo competenze utili per l’organizzazione di eventi culturali di grande portata. Per candidarsi è sufficiente consultare il bando sul sito di Monumenti Aperti e presentare la candidatura sulla piattaforma DOL entro il 15 febbraio: https://domandaonline.serviziocivile.it

Nell’edizione 2023 sono stati adottati 800 monumenti nei 62 comuni che hanno aderito, sei dei quali per la prima volta, monumenti che sono stati visitati da 171.568 persone; 343 le associazioni che a vario titolo hanno partecipato, 158 le istituzioni pubbliche e private, 288 gli istituti presenti, con i loro docenti e studenti, che hanno costituito la gran parte dei 16.790 volontari che hanno gestito i monumenti aperti nei weekend di apertura.

