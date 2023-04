Monumenti Aperti, aggiunti due nuovi siti all’elenco  

Monserrato si prepara ad aprire i suoi luoghi di interesse storico ai visitatori per la 27esima edizione di Monumenti Aperti.

Appuntamento per sabato 13 e domenica 14 maggio. Saranno dodici i siti visitabili nel terriorio comunale, due in più della scorsa edizione. Lo studio artistico di Gianni Argiolas e la chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, si aggiungono agli altri luoghi inseriti in calendario anche quest’anno: le chiese di Sant’Ambrogio, della Beata Vergine, di San Valeriano, la chiesa campestre di San Lorenzo, la Casa della Cultura, la colonna del Redentore, la scuola Monumento ai Caduti, l’impianto sportivo Riu Saliu, la sala consiliare del Comune e la Casa campidanese Spiga.

«Monumenti Aperti rappresenta una grande occasione per valorizzare i beni artistici, culturali e tradizionali della nostra cittadina», dice l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, «oltre ad essere un passo importante per la realizzazione di un itinerario turistico che, nel tempo, potrà essere integrato e perfezionato. Alle associazioni culturali locali, unitamente alle scuole, sono stati affidati, oltre che il presidio dei monumenti, anche gli eventi artistici che li animeranno, con concerti, mostre ed altre attività in via di definizione». Soddisfazione per la grande partecipazione delle scuole viene espressa dall’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu: «Oltre a dare ai visitatori notizie storiche sui siti più significativi, gli alunni presenteranno alcuni eventi che valorizzeranno l’aspetto culturale del monumento».

