Monumenti aperti: 53 siti visitabili  itinerari e concerti 

Sono 53 i luoghi della città aperti oggi e domani in occasione della ventisettesima edizione di Cagliari Monumenti Aperti.

Sarà una nuova occasione per riscoprire la storia cittadina grazie al supporto di oltre 4500 fra studenti e insegnanti provenienti da 48 istituti scolastici assistiti da oltre mille volontari. In programma itinerari tematici, progetti dedicati alle famiglie, urban game e otto itinerari che racconteranno in tanti modi differenti la città attraverso la sua storia e i suoi panorami, con la novità di cinque sezioni tematiche attraverso le quali i 53 luoghi della città “parleranno” di arti, storia, culture, cambiamento e pace.

Sette le novità di quest'anno: Chiesa di San Rocco, Villino Cocco, Società Canottieri Ichnusa, Società Ginnastica Eleonora d'Arborea, Archivio Mirella Mibelli, Mostra “Nuragica” e Mediateca pubblica della Cineteca Sarda Società Umanitaria. L’elenco e le schede degli altri siti aperti è disponibile sul sito monumentiaperti.com.

Previsti anche 28 concerti in palazzi istituzionali, chiese, musei, parchi naturali e case private e altre 13 iniziative varie.

In piazza Yenne oggi e domani staziona un camper di Monumenti Aperti che funge da info point, aperto dalle 9 alle 20.