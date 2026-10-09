Monumenti aperti, 25 i siti in vetrina tra oggi e domani 

Taglio del nastro oggi per la nuova edizione di Monumenti aperti. Saranno 25 i siti aperti e visitabili gratuitamente, anche domani, dalle 9 alle 19, tra chiese, fortini, il nuraghe Diana a Is Mortorius, l’asilo Steria e tanti altri. Tra le novità il micro teatro di via Corridoni e il liceo Brotzu che aprirà in occasione dei suoi 50 anni. In ogni sito saranno organizzate delle iniziative.

Tra quelle in programma oggi: Sa Dom’e Farra ospiterà dalle 18 balli sardi con l’associazione Città di Quartu. Inoltre musica popolare con Nodas, artisti espositori e live painting di Mario Denotti e Massimiliano Ibba. Alle 16,45 nella chiesa di Santo Stefano classe di chitarra con il maestro Stefano Mallus, mentre all’ex caserma, dalle 16 alle 18, ci sarà l’esibizione musicale degli studenti dell’istituto Porcu Satta. L’ex Convento dei cappuccini sarà il centro di un fitto programma fin dal mattino e che culminerà la sera alle 21 con lo spettacolo “Il Cinghiale del Diavolo” di Emilio Lussu, a cura dell’associazione Artifizio.

Ad accompagnare i visitatori ci saranno circa 350 volontari della cultura, tra studenti e associazioni del territorio. Nelle chiese le visite saranno sospese durante le celebrazioni religiose.

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