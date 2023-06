Monumenti aperti, 2 giorni fra storia e arte  

L’incertezza del meteo non ha scoraggiato il popolo di Monumenti Aperti. In tantissimi hanno approfittato del weekend per immergersi nelle bellezze della città. Poco meno di cinquanta i siti accessibili in occasione della 15esima edizione oristanese (la 27esima a livello regionale), organizzata da Imago Mundi. “Pratiche di meraviglia” il titolo scelto: un invito a stupirsi davanti alle ricchezze della città. A guidare i visitatori un esercito di infaticabili studenti-ciceroni. Dalla Torre di San Cristoforo al Centro di documentazione sulla Sartiglia, dal Carmine alla Basilica del Rimedio, passando per Palazzo Arcais e il Monastero di Santa Chiara. Al museo diocesano arborense la visita alla mostra “Stazioni”, numerose iniziative hanno visto protagonisti gli studenti dei corsi musicali. Grande successo per l’esposizione permanente dedicata a Carlo Contini. Nel fine settimana culturale oristanese anche l’appuntamento con “Buongiorno Ceramica”. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA