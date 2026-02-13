Monumentale e appassionato Gustav Mahler (vi farà innamorare) 

Questa sera alle 19 (turno B) è in programma il quarto appuntamento della Stagione concertistica 2026 del Teatro Lirico di Cagliari che prevede l’ascolto della monumentale Seconda Sinfonia in do minore per soli, coro e orchestra “Resurrezione” di Gustav Mahler, capolavoro sinfonico-corale composto dal 1888 al 1894. Nel ruolo di soliste si esibiscono Nicole Wacker (soprano) e Teresa Iervolino (mezzosoprano), mentre dal podio Pietari Inkinen, direttore e violinista, senza dubbio uno dei più affermati, a livello mondiale, degli ultimi anni, al suo debutto assoluto nella Seconda di Mahler, dirige Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Un maestoso organico musicale che prevede 200 persone in palcoscenico, tra solisti, professori d’orchestra e artisti del coro, sarà il protagonista di una serata coinvolgente che propone una sinfonia che racconta dell’esistenza umana, un viaggio tra vita, morte e, appunto, resurrezione, e che “travolgerà” emotivamente il pubblico in uno straordinario crescendo strumentale e vocale. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa e non prevede l’intervallo.

Ah, l’amore!

Siccome oggi è San Valentino le coppie possono acquistare, esclusivamente in biglietteria, 2 biglietti con lo sconto del 50 per cento. E, nel foyer, mettersi in posa per un romantico selfie tra cuori rossi e Cupido.

I biglietti

I posti in teatro sono identificati, come sempre, per ordine (platea, prima e seconda loggia) e per settore (giallo, rosso e blu). Ad ogni settore corrisponde un prezzo, secondo il diverso valore dei posti. Ai disabili (con disabilità al 100 per cento) e ai loro eventuali accompagnatori, sono applicate riduzioni del 50 per cento sull’acquisto di abbonamenti e biglietti, mentre ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 30 per cento. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. Prezzi biglietti: platea 40 euro (settore giallo), 35 euro (settore rosso), 30 euro (settore blu); I loggia 35 euro (settore giallo), 30 euro (settore rosso), 25 euro (settore blu); II loggia 15 euro (settore unico). La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, giovedì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio, unicamente per operazioni legate allo spettacolo stesso. È chiusa, invece, i giorni festivi e i lunedì successivi alle domeniche di spettacolo. Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono 0704082230 - 0704082249, biglietteria@teatroliricodicagliari.it, www.teatroliricodicagliari.it. Servizio promozione culturale: educational@tldc.it. Il Teatro Lirico di Cagliari si può seguire anche su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin.

