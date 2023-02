Montpellier, Sinner  aspetta Sonego 

Jannik Sinner avanza al torneo di Montpellier senza nemmeno scendere in campo. Il 21enne di Sesto Pusteria, n. 17 del ranking e secondo favorito del torneo Atp 250, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, n.69, ma il trentenne di Nyiregyhaza ha dato forfait per un problema al piede. Fucsovics aveva affrontato l'altoatesino poche settimane fa agli Australian Open, vincendo i primi due set (per 6-4), prima che Jannik lo travolgesse (6-1, 6-2, 6-0). Un incontro che era durato più di tre ore e mezza. La possibile rivincita ieri è sfumata prima che i due potessero scendere in campo.

Esordio rinviato per Sinner che accede ai quarti e domani potrebbe trovarsi di fronte Lorenzo Sonego, che oggi affronta Filip Krajinovic. I due sono separati da 15 posizioni nel rank: 56-71 per l’azzurro che contro il serbo non ha mai giocato. Sempre oggi è previsto l’esordio della prima testa di serie, il danese Holger Rune (nono giocatore del mondo) contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler (49).

Terra Argentina

Sulla terra battuta di Cordoba, in Argentina, subito fuori Andrea Vavassori (doppio 6-2 da Guido Pella), mentre ha superato il primo turno Luciano Darderi che ha trovato l’altro argentino Sebastian Baez. Ieri sera ha debuttato anche Marco Cecchinato contro Facundo Bagnis.

Austria amara