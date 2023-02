Montpellier, derby azzurro oggi tra Sonego e Sinner 

Un italiano e un francese si sfideranno in una delle due semifinali dell’Atp 250 di Montpellier. Quali saranno lo scopriremo oggi nei rispettivi derby nazionali: quello italiano (ore 16) vede di fronte Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, quello transalpino Quentin Halys (70 Atp) e Arthur Fils (163).

Sinner (17 della classifica Atp e seconda testa di serie) avrebbe dovuto debuttare nel torneo contro l’ungherese Fucsovics che si è però infortunato e quindi non gioca dalla sconfitta con Tsitsipas agli Australian Open. Sonego, 56 del mondo, ha superato ieri con autorità il serbo Filip Krajinovic in 82 minuti di gioco: 7-5, 6-1 il punteggio a favore del torinese che sul cemento francese ha le carte in regola per impegnare a fondo il compagno di Davis.

In Argentina

A Cordoba, prima vittoria per Marco Cecchinato che ha superato mercoledì l’argentino Facundo Bagnis per 6-2, 7-6. Ieri è sceso in campo contro un altro giocatore di casa, Federico Coria (67), cedendo 6-3, 3-1 per un problema fisico. Sulla terra argentina, si è fermato al 2° turno il quasi ventunenne (lo sarà martedì) Luciano Darderi, battuto per 6-3, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza da Sebastian Baez, oltre 150 posizioni più avanti di lui in classifica.

In Austria