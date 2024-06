Montmelò, vola Hamilton L’Alpine rilancia Briatore 

Montmelò. È stato di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Spagna di domani. A dispetto di alcune clamorose voci di sabotaggio ai suoi danni da parte della Mercedes (che lascerà per andare in Ferrari nel 2025) il britannico ha chiuso al comando in 1’13”264, davanti per soli 22 millesimi alla Ferrari di Carlos Sainz e e per 55 alla McLaren di Lando Norris, che era il più veloce nella prima sessione. Quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen alle spalle della sorpresa Pierre Gasly (Alpine) e davanti alla Ferrari di Charles Leclerc.

Oggi terza sessione di “libere” alle 12.30 e qualifiche alle 16, domani alle 15 la gara.

Il grande ritorno

Ma a tener banco ieri è stata un’altra notizia, peraltro già nell’aria. L'Alpine naviga in cattive acque nel mondiale di Formula 1 e così l'ad della Renault, Luca Di Meo, ha deciso di aiutarla provando a riaccendere il tocco magico di Flavio Briatore, che lo ha nominato suo consigliere esecutivo. Il manager e imprenditore, 74 anni (che già ieri era a Montmelò) è stato una figura influente nel circus per diversi anni prima di dedicarsi ad altro, ma rimanendo sempre in contatto. Anche per questo, a Parigi e ad Enstone, sede inglese del team, sono convinti che potrà dare una grossa mano: il suo apporto «si concentrerà su questioni top level del team tra cui: ricerca dei migliori talenti e analisi approfondita del mercato dei piloti, proponendo un'eventuale evoluzione dell'attuale progetto, valutandone la struttura ed offrendo consulenza su questioni strategiche inerenti lo sport».

