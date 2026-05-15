Montmelò, la Ktm di Acosta più veloce di tutti 

Montmelò. Né Ducati, né Aprile. A Montmelò è stato lo spagnolo della Ktm, Pedro Acosta, a firmare il miglior riscontro cronometrico (1'38”710) al termine delle prequalifiche del GP di Catalogna. Secondo tempo per Alex Marquez (Ducati, a 18 millesimi) e terzo per Brad Binder (Ktm, a 7centesimi). Con un distacco sotto il decimo hanno concluso anche Raul Fernandez (Aprilia) e Johann Zarco (Honda). Fabio Di Giannatonio (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha) e Fabio Quartararo (Yamaha) completano la Top-10.

Dovranno passare per la Q1 sia Francesco Bagnaia (dodicesimo con la Ducati ufficiale), sia Jorge Martin (caduto anche in questa sessione e solo 17°). L’ex campione del mondo su Aprilia era incappato in una caduta anche nelle prove libere che lo aveva portato a urtare contro la moto, ma senza conseguenze. Nonostante questo, soltanto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini lo aveva preceduto per 0”349 (girando 1'39”950). Al terzo posto la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (a 0”393). Quinto Bezzecchi (a 0”472), 17° Bagnaia a quasi un secondo.

Oggi seconde prove libere dalle 10.10. alle 10.45 le qualifiche e alle 15 la Sprint race. Domani la gara alle 14.

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