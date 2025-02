«Montis vicesindaca, Piras assessore al Bilancio»  

L’ormai vicesindaco Gianluca Lampis e l’ex assessore Giovanni Battista Cabras di Monastir sono stati presto sostituiti: la sindaca Luisa Murru, che durante l’ultimo Consiglio comunale ha annunciato le sue dimissioni, ha nominato Roberta Montis nuova vicesindaca e Simone Piras assessore con delega al Bilancio.

«La nomina di un nuovo vicesindaco e di un assessore è stata necessaria perché per normativa, una volta che mi sarò dimessa ufficialmente, è necessario ci sia un vicesindaco che faccia le veci del sindaco. Si tratta dell'ennesimo atto di responsabilità, da parte mia e dei miei colleghi, nei confronti del paese in questo momento di crisi», dichiara Luisa Murru.

Montis già lavorava all’interno della Giunta in qualità di assessora all’Istruzione, politiche giovanili e pari opportunità. «Attualmente non abbiamo attività particolari in programma e gli uffici continueranno a portare avanti quelle già in essere. Manterrò le stesse deleghe e la nuova che mi è stata conferita per garantire il governo dell’ente per i tempi previsti dalla legge», dichiara Montis. Piras invece mantiene la stessa delega che aveva da consigliere. «L'incarico che ricoprirò sarà quello di assessore al Bilancio, delega che sin dall'inizio della consiliatura mi era già stata conferita in qualità di consigliere, continuando a occuparmi della stessa materia. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il mio compito sarà quello di mettermi a disposizione della giunta per svolgere le attività che si renderanno necessarie nel rispetto dell'impegno preso all'inizio del mandato», dichiara. (y. m.)

