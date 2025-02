Montis amara: dimissioni imposte dal sindaco 

Le dimissioni della vicensidaca Moralvia Montis (che lascia anche la carica di consigliera comunale) sono l’argomento del giorno a Serramanna, dove ci si interroga sul futuro della maggioranza. Il sindaco Gabriele Littera avrebbe “dimesso” la ex numero due, sacrificata sull’altare della tenuta della maggioranza del gruppo “Serramanna Città Migliore”. «Le dimissioni mi sono state imposte dal sindaco: sono molto dispiaciuta per non avere potuto continuare il mio lavoro», ripete Montis, invitata a lasciare la carica dallo stesso Littera, che avrebbe ceduto al fuoco amico dei detrattori della ex vicesindaca. «I nomi? Le dico solo che si tratta dei soggetti che non ho ringraziato nella lettera di dimissioni», taglia corto Montis. Esclusi i componenti della Giunta: Francesca Pontis, Michela Medda, Francesca Cossu e Giovanni Maccioni, a cui Montis, parole sue, «tende la mano, incoraggiandoli a continuare a sostenere il sindaco», e il consigliere con delega all’Agricoltura Nicola Lai («Preziosa la sua collaborazione»), a guidare la fronda sarebbero stati il presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni, il capogruppo Lorenzo Ara e il consigliere Maurizio Solinas.

Sul terremoto politico, i commenti della minoranza: «Ci dispiace e siamo preoccupati per Serramanna, che merita stabilità e risposte concrete, non strappi e inutili tensioni politiche», commenta Gigi Piano (Più Serramanna). Più diretto Carlo Pahler (Serramanna Futura): «La maggioranza ricatta il sindaco».Si arriva così a un rimpasto con Michela Medda, assessora allo Sport, in pole position per la carica di vicesindaca, mentre per il posto vacante lasciato da Montis una delle papabili è Elena Fadda. Sempre che Maccioni non sbatta i pugni per una delega.

L’addio di Montis non l’unico scossone nella maggioranza: starebbe per lasciare il Consiglio comunale anche Veronica Medda. Saranno due, quindi, le new entry: Giacomo Dettori e Loretta Fenu.

