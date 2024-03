Montiferru, strade tra degrado e incuria 

Degrado e incuria regnano nelle strade provinciali, e ormai tra gli automobilisti prevale solo più rassegnazione. Quelle del Montiferru se la passano veramente male, e di manutenzioni neanche l’ombra: voragini, buche profonde, asfalto abraso, pendenze sbagliate, assenza di segnaletica orizzontale e verticale. Poi con il maltempo la situazione peggiora: l’acqua scorre al centro della carreggiata causando pericolosi fenomeni di acquaplaning.

La criticità

Situazione critica lungo la Provinciale 15 tra Santu Lussurgiu e Bonarcado e tra questa cittadina e Milis, poi nella strada 65 da Santu Lussurgiu verso Paulilatino e la 77 verso Borore. Ulteriormente peggiorata dopo le recenti abbondanti piogge: buche sempre più numerose e tanti elementi di pericolo costante per gli automobilisti.

L’interrogazione

Il gruppo di opposizione in Consiglio comunale, guidato da Giovanni Matta, ha presentato un’interrogazione invocando una «presa di posizione forte del sindaco Diego Loi nei confronti della Provincia. Da troppo tempo l’incuria e la totale assenza di interventi dell’Ente provinciale hanno portato a un totale degrado, per questo chiediamo di inviare la denuncia a tutti i livelli istituzionali».

La denuncia

Anche il sindaco di Scano Montiferro, Antonio Flore Motzo, aveva denunciato pubblicamente il pessimo stato in cui versano la strada Provinciale 78 che dal borgo montiferrino porta a Macomer e la Provinciale 21 da Scano verso Cuglieri.

La Provincia ha stanziato oltre un milione di euro nel 2023 ma non sono sufficienti per tutti gli interventi. In particolare, mezzo milione per la Provinciale 33 tra Samugheo e Allai, poi 400mila euro per aggiustare la Provinciale 15 e la 11 all’interno di Bonarcado. Altre 250mila euro a Cabras per viabilità interna corrispondente alla Provinciale 4.

La difficoltà

«Sappiamo che le risorse non sono sufficienti però abbiamo fatto il possibile per stanziare quelle somme. Stiamo cercando di recuperare altre risorse per soddisfare le tante richieste, ma non è semplice. Rimaniamo in attesa che la Regione vari finalmente la riforma delle vecchie province in modo da poter contare su risorse costanti per la manutenzione ordinaria delle strade e anche delle scuole», precisa Massimo Torrente, amministratore della Provincia.

