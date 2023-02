Montiferru Planargia, i signori del vento rilanciano l’assalto 

Contrario il sindaco di Suni: «Con gli uffici comunali dobbiamo ancora studiare analiticamente le carte che ci sono pervenute pochi giorni fa. Tuttavia se la richiesta è come la precedente non esiterò in consiglio comunale a rispondere con il diniego a questo nuovo parco eolico», precisa il primo cittadino Massimo Falchi. C’è infatti un precedente a Suni, il parco eolico della Ravano Green Power: fu prima bocciato dalla Regione, poi il ricorso della società venne respinto dal Tar nel 2014 e cassato dal Consiglio di Stato nel 2018: «Avevamo espresso la nostra contrarietà, motivando con una dettagliata relazione sull’avifauna dell’Università di Sassari, per tutelare lo spazio a terra e aereo dei Grifoni, unica colonia naturale d’Italia, che vive in questo territorio», aggiunge Falchi. Ferma opposizione delle due associazioni a tutela dell’ambiente Italia Nostra, presidente regionale Graziano Bullegas, e Gruppo Intervento Giuridico presidente Stefano Deliperi: «È una speculazione a tutti gli effetti, non è una pianificazione energetica a favore dei territori. Siamo preoccupati perché le richieste si stanno moltiplicando pericolosamente. No all’impianto nel bosco e nelle aree di pregio ambientale». Sì alle energie rinnovabili: «Siamo a favore delle fonti alternative di energia, le rinnovabili, ma noi sardi vogliamo essere protagonisti nella pianificazione e individuazione delle aree idonee dove edificarle, come da decreto legislativo 199 del 2021 dove il Mase deve dare le direttive alla Regione».

Secondo quanto previsto dalle carte, l’intento è costruire 5 torri di 115 metri con sviluppo fino a 200 metri, per una potenza di 31 megawatt, in località Ferralzos, di pregevole ricchezza ambientale e dove si trova anche un importante sito nuragico. Sono previsti, scavi, nuovi sentieri, piazzole, aree di manovra, con un effetto importante sul territorio. La società mette in evidenza che l’area non «ricade in aree naturali protette e siti comunitari».

Ennesimo assalto al patrimonio ambientale del Montiferru, Marghine e Planargia, da parte degli affaristi del vento. La società creata ad hoc Wind Energy Suni Srl sede a Pescara, utilizzando le ingenti risorse del Pnrr, è pronta a sfruttare la forza del vento che spira impetuoso in questo angolo dell’Isola, per produrre energia. La società ha presentato istanza di Valutazione di impatto ambientale (Via) al ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica (Mase) per l’impianto eolico che dovrebbe nascere tra i paesi di Scano Montiferru, Sagama, Suni, Sindia e Macomer, in quest’ultimo verrebbe costruita la centrale. Una semplice informativa è arrivata pochi giorni fa ai Comuni dove dovrà sorgere l’impianto, una semplice comunicazione senza alcun vincolo di parere e superando altamente le eventuali scelte avanzate da tutte le comunità interessate.

Il progetto

L’opposizione

Sessanta giorni di tempo per presentare le osservazioni da parte dei Comuni e privati cittadini, l’ennesima battaglia civica si rimette in moto per difendere il paesaggio sardo dal vorticoso giro di affari.

