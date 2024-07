Montevecchio, resta la paura dopo la frana 

A dieci anni dal primo smottamento in prossimità di via Monticello, nel borgo di Montevecchio a Guspini, la messa in sicurezza non è ancora stata completata. Il pietrame continua a distaccarsi destando preoccupazione tra i residenti. «Cosa aspettano a mettere in sicurezza questa frana? Da un momento all’altro può cedere tutto il banco di terra e mettere in pericolo gli edifici che sovrastano la via Monticello – si chiede Efisio Cadoni, geologogo –. È un terreno fragile. La parete continua a cedere, il pietrame anche di grosse dimensioni rotola nella di strada a pochi centimetri dal luogo di passeggio di turisti che visitano il compendio. Qualche anno fa uno smottamento ebbe importanti dimensioni si staccò dal versante occupando tutta la carreggiata, poi venne sgomberata. Servono controlli e interventi», conclude Cadoni.

«Dopo il crollo di dieci anni fa nella parete furono poste delle assi di legno – ricorda Giuseppe Piddiu – serve costruire quanto prima un muro che consenta il drenaggio dell’acqua che proviene dalle alture. Il rischio di avere cedimenti dei versanti è elevato». I residenti segnalano il problema da tempo sottolineando lo stato di abbandono in cui versano alcune aree: il cedimento ha interessato una fontanella da alcuni anni recintata, da tempo abbandonata e rinchiusa da reticolati.

«È importante valutare gli eventuali pericoli esistenti nell’area urbana del borgo attualmente trafficata da turisti e affrontare subito le situazioni che potrebbero compromettere la pubblica incolumità», insiste Piddiu.

