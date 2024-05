Montevecchio, polemiche per la fontana abbandonata 

Tre puntelli da edilizia sostengono la storica fontana che si trova in prossimità della stazione dei carabinieri a Montevecchio, dove una recinzione chiude l’area da oltre un anno.

In passato questa era la fontanella principale del borgo e veniva utilizzata da molti minatori per la qualità delle sue acque. Una situazione precaria che richiede un intervento urgente, con i puntelli a indicare l’instabilità della struttura che potrebbe crollare se non dovesse essere riparata o sostenuta adeguatamente. È quello che chiede il consigliere Alberto Liscia del gruppo di minoranza, che ha denunciato in Aula la situazione del borgo di Montevecchio «per l’incuria e l’abbandono in cui si trova la frazione turistica del Comune di Guspini».

Liscia espone altri dettagli che raccontano una situazione di degrado: «Ci sono diverse piante non curate e a rischio caduta che mettono a rischio l’incolumità delle persone, per non parlare delle impalcature e dei puntali usati per sostenere costoni pericolanti. La fonte, nonostante ora l’acqua non sia potabile, viene utilizzata da tantissime persone per una pausa rinfrescante». L’assessore ai lavori pubblici Marcello Serru rassicura sul fatto che Montevecchio non è abbandonata: «Sono in corso i lavori per recuperare gli immobili di proprietà comunale, come l’ex caserma, le ex scuole, l’ex ufficio postale e, a breve, l’ex mensa. Si cerca di fare il possibile con i fondi a disposizione. Poi, per quanto riguarda gli edifici di Igea, le azioni sono limitate e non si può intervenire direttamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA