Montevecchio, pannelli solari nell’ex miniera 

A Montevecchio, grazie a un finanziamento di 90mila euro, sono in programma interventi di efficientamento energetico sugli edifici comunali. L'Infopoint, situato nell'edificio ex mensa impiegati, vedrà la manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione e termici. Il Palazzo della Direzione, insieme ai locali ex garage ed ex scuola materna, beneficerà della manutenzione degli infissi e di lavori in economia per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture degli immobili.

«Continuiamo con gli interventi di riqualificazione e efficientamento energetico negli edifici comunali», dice soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Marcello Serru. «Stavolta abbiamo voluto dedicarci agli edifici di proprietà comunale di Montevecchio, per i quali siamo titolati a intervenire. È importante sottolinearlo in quanto molti edifici non sono di nostra proprietà ma sono di terzi, come ad esempio Igea».

In particolare, nell’Infopoint è prevista la sostituzione della macchina termica e la manutenzione dell’assetto interno, come la sostituzione dell’impermeabilizzazione. Per riqualificare e risparmiare energia, verranno sostituite le lampade esistenti con altre a tecnologia Led.

L'ex mensa impiegati, punto importante per la fruizione turistica e congressuale, così come gli altri edifici oggetto di intervento, beneficeranno di investimenti utili a una migliore fruizione. «Quello che ci auguriamo è che gli interventi siano un motore di crescita», continua Serru. Alcuni lavori sono già iniziati grazie agli operai comunali e agli operai ex Keller in servizio. (g. g. s.)

