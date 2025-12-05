VaiOnline
Arbus.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Montevecchio, ora il recupero 

Sì al piano che detta le regole per gli interventi nel borgo minerario 

Montevecchio, luogo simbolo dell’epopea mineraria del Medio Campidano, potrà finalmente essere recuperato. Il Comune di Arbus ha approvato il Piano particolareggiato che regola interventi di restauro e risanamento, in particolare degli edifici di pregio architettonico per essere nuovamente fruibili, a patto che conservino la tipologia d’origine. Il primo passo risale al 2019, anno in cui il Parco Geominerario approvò il progetto da 60mila euro. Un piano intercomunale dove la borgata di Montevecchio s’inserisce tra i Comuni di Arbus e Guspini. «Un passaggio importante - dice il sindaco di Guspini, Giuseppe de Fanti - per le fasi successive. Da noi è stato approvato ad agosto».

La riconversione

Le miniere, attive per circa 150 anni, hanno modellato il paesaggio e la cultura del borgo, ancora oggi offrono percorsi turistici tra gallerie, villaggi operai, impianti industriali e immobili di pregio, memoria di generazioni di minatori. Un vasto patrimonio che si appresta a essere rinnovato, senza cancellare quel che resta del passato. L’obiettivo è restituirlo alla collettività con finalità turistico-culturali, con la sistemazione di strade, parcheggi, servizi. Al centro c’è il recupero, la riqualificazione e la ristrutturazione dei siti, anche con modifiche delle destinazioni d’uso di alcuni edifici; la demolizione di alcune parti purché marginali rispetto all’impianto principale; l’abbattimento e la ricostruzione qualora le condizioni statiche ne impediscano il recupero. Gli edifici particolarmente “protetti” sono cinque: l’alloggio dirigenti e la foresteria sono beni da valorizzare, mentre l’ufficio geologico, un fabbricato rurale e la palazzina nota come sa Tanca da riqualificare. «Fino ad oggi – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani – questi fabbricati sono rimasti ingessati da vincoli rigidissimi. Non ci sarà il “liberi tutti”, ma si farà l’essenziale per renderli nuovamente fruibili. Un esempio per tutti: l’ex ufficio geologico che ospita un museo potrà avere i servizi igienici e aprire così ai visitatori».

Il dibattito

Il consigliere di minoranza Agostino Pilia non è convinto della bontà del Piano: «Montevecchio ha una sola carta da giocare, la produttività. Fino a quando la destinazione dei caseggiati sarà di pubblica utilità, come da quasi 50 anni, non vedo sviluppo. Tre caseggiati per tre musei, attorno il silenzio. La Regione, tramite Igea, restituisca gli immobili al Comune. Modifichi la legge del 1998 che ha ingessato questo territorio». Diversamente per Gianni Lussu: «Ci auguriamo che questo nuovo strumento, che definisce spazi pubblici e interventi di trasformazione coerenti col Piano urbanistico, possa finalmente sbloccare il recupero e valorizzare la qualità costruttiva degli edifici storici, beni ex minerari. Un passo avanti significativo».

