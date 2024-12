Montevecchio, nuova condotta per le acque bianche 

Il borgo di Montevecchio, grazie ai lavori eseguiti nei giorni scorsi dal personale dell'ufficio tecnico comunale di Guspini coadiuvato dagli operai del programma “Lavoras”, è ora dotato di una nuova condotta per le acque bianche: l’intervento programmato ha risolto un problema annoso.Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru: «L’attraversamento – spiega – era logoro, ostruito e interrotto, e questo causava problemi perché l'acqua piovana non veniva intercettata e arrivava all'ingresso di case e garage. Era necessario sostituirlo».

Per completare l’opera è stata aperta una trincea nell’asfalto, poi richiusa; è stato rimosso il vecchio sistema di condotte e posizionato il nuovo. I lavori sono stati eseguiti in prossimità dello svincolo che conduce al cantiere forestale di Croccorigas.

Non è l’unico intervento in corso a Montevecchio: «Stiamo provvedendo alla sistemazione dei nuovi infissi nell’ex mensa impiegati, oggi Infopoint, e al rifacimento dell’impianto di condizionamento e delle luci per l’efficientamento energetico – aggiunge Serru – grazie a un finanziamento di 90mila euro, integrato da ulteriori fondi di bilancio. Inoltre, una parte sarà destinata alla manutenzione degli infissi nel palazzo della Direzione. Su Montevecchio c’è sempre attenzione e attività, e ci piacerebbe fare ancora di più: vedremo». (g. g. s.)

