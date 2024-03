Montevecchio: mostre e spettacoli 

Grande apertura stagionale per Pasqua con spettacoli e mostre nel sito minerario di Montevecchio. Gli operatori culturali stanno lavorando per allestire gli spazi dove verranno esposti quadri, sculture e tante altre installazioni. La cooperativa Lugori sta organizzando un’apertura in grande stile.

«La mostra la facciamo nei cantieri, dice Manuele Levanti - alle spalle della fonderia in un grande vano che è sempre rimasto vuoto nell’area davanti, dove si entra per l'anglo sarda nel piazzale usato normalmente per i concerti».

La mostra, realizzata in collaborazione dall'associazione Castia Arts, che riunisce molti degli artisti espositori, presenterà un selezione di opere provenienti da raccolte, italiane ed internazionali che renderanno l’esposizione un’occasione per restituire un’immagine attendibile della grandezza artistica del complesso delle costruzioni della miniera, dove si era sviluppata arte e bellezza a tutt’oggi da apprezzare.

La mostra potrà essere visitata dal giorno di Pasquetta con l’inaugurazione formale che avverrà il primo maggio, in occasione di un'altra giornata speciale a Montevecchio, dove si esibirà anche il duo composto da Beppe Dettori e Raul Moretti. L'ingresso alla mostra è gratuito, nel contesto delle visite guidate ordinarie ai percorsi nei musei. L'esposizione resterà aperta sino al 31 ottobre, con una serie di occasioni speciali che vedranno attività di coinvolgimento della cittadinanza ed importanti presenze di artisti nazionali.

