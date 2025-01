Montevecchio, mistero sulle bonifiche 

Le bonifiche non sono iniziate. Eppure nell’ottobre scorso l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi aveva assicurato: «Tra gli interventi ad elevata priorità è ricompresa l’area mineraria dismessa di Montevecchio Levante, in territorio comunale di Guspini». Nelle aree interessate dal ripristino ambientale le acque meteoriche di Sa Riu de sa mena, in località sa Tressa, continuano a scorrere e a trasportare i residui delle lavorazioni dei cantieri di Levante di Montevecchio. Nella delibera approvata lo scorso ottobre la giunta regionale ha finanziato il primo lotto delle bonifiche con una cifra di 7milioni e mezzo di euro, ma i cantieri non sono mai stati aperti.

L’ambiente

A Sa Tressa, durante le giornate di sole, anche in inverno, le rocce affioranti, sbiancate dagli acidi utilizzati per la raffinazione del minerale, rendono il posto surreale. Nelle vicine campagne, non cresce l’erba. A Corte Arena a Sa Zeppara tempo fa si pensò di avviare una bonifica dei luoghi seminando canapa. Ci furono anche delle sperimentazioni, ma i risultati non sono mai stati resi noti. Secondo il geologo Efisio Cadoni «parlare di bonifica ormai non ha senso per risolvere la situazione venutasi a creare a Montevecchio in seguito all’estrazione mineraria è la messa in sicurezza dei luoghi». Secondo il professionista «solo il tempo e la stessa natura possono curare le ferite provocato dall’uomo per strappare il minerale dalla terra. La fase di caratterizzazione della messa in sicurezza deve individuare tutte le strutture di deposito dei rifiuti minerari. Su queste strutture dovrebbero essere concentrati prioritariamente gli interventi di bonifica o messa in sicurezza».

Il futuro

«Non si tratta di una bonifica delle aree ma di una messa in sicurezza – precisa il consigliere di maggioranza Filippo Usai – non è praticamente fattibile lo spostamento dei detriti e tra l'altro ciò potrebbe comportare ulteriori problemi aggravando la situazione esistente. Considerato che la regione Sardegna ha rifinanziato il progetto, l'auspicio è un maggior impegno, compatibilmente con le risorse umane dell'ente, per riuscire a vedere almeno l'inizio di un lotto del cantiere». Auspici condivisi anche dalla minoranza in consiglio comunale. «Speriamo sia così e che dopo decenni di studi e progettazioni, l'intervento concreto venga realmente messo in campo», commenta Marcello Pistis del gruppo di opposizione Impari.

