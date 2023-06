Montevecchio, l’estate in miniera è salva 

L’estate per la miniera di Montevecchio è salva e i tanti turisti che hanno pianificato una visita al compendio guspinese possono stare tranquilli. Il Comune ha infatti prorogato l’attuale gestione fino al 4 ottobre. La scadenza naturale era fissata per il 4 luglio e gli operatori economici interessati al sito hanno tempo per partecipare alla manifestazione d’interesse fino al 15 giugno. Ma per timore che le lungaggini burocratiche creassero un vuoto nella gestione è stata decisa la proroga.

I numeri

La Lugori, che gestisce il compendio da 12 anni, si è presa qualche ora per accettare la proposta del Comune ma poi ha accettato di proseguire. Se i numeri saranno quelli pre Covid, a Montevecchio si aspettano oltre 4mila visitatori nel bimestre luglio-agosto. «Al fine di recuperare il tempo per assegnare la gara c’è stata fatta una richiesta di disponibilità a proseguire la gestione sino ad ottobre – spiega Manuele Levanti, amministratore unico di Lugori –. Ma queste mini proroghe gestionali limitano enormemente la nostra capacità di investimento e valorizzazione del sito. Nell’interesse della miniera di Montevecchio, abbiamo accettato perché ipotizzare una chiusura a luglio e agosto sarebbe stato fare un torto ai tanti possibili visitatori, un grave danno economico a tutto il territorio e uno smacco al nostro motivatissimo personale, che avremmo dovuto licenziare o dirottare su altre sedi in Sardegna». Nella delibera di Giunta 78 del 2023 viene però evidenziata la soddisfazione per come sia stato gestito il compendio dalla Lugori, che ha investito nella promozione del sito con un aumento significativo delle visite perché motivata dalla possibilità di trattenere una parte degli incassi.

Il bando

«Vogliamo garantire un servizio di qualità in termini di fruizione e valorizzazione dell’attrattore principale del nostro territorio, Montevecchio appunto, nella direzione di uno sviluppo turistico completo», assicura Francesca Tuveri, assessora alla Cultura. Il valore complessivo presunto della nuova concessione è di 110mila euro per un anno. Possibili due rinnovi da 6 mesi l’uno del valore di 55mila euro. L’incasso previsto dalla vendita dei biglietti per i giorni di apertura obbligatoria è oltre i 23mila 500 euro. Il 10% dell'incasso sarà destinato al comune di Guspini per coprire i costi di gestione, mentre il 90% spetterà al nuovo gestore.

