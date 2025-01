Montevecchio, le radici dei pini rendono pericolosa la strada 

A causa delle radici affioranti, percorrere la Strada provinciale che collega Guspini a Montevecchio dopo il bivio dei cantieri di Piccalinna sta diventando pericoloso: l’asfalto in diversi punti è sollevato di alcuni centimetri e in prossimità delle curve può capitare che i veicoli sbandino. Alcuni giorni fa un motociclista è caduto dopo che un sobbalzo improvviso gli ha fatto perdere il controllo del mezzo: fortunatamente niente di grave, ma il fatto ha allertato i residenti.

Gli alberi in questione sono pini di mare piantati dalle vecchie società minerarie e dai proprietari storici dell’agro di Sa Zeppara. Alcuni ritengono che si dovrebbe abbatterli e mettere così fine al problema: una soluzione costosa, oltre che una perdita per l’ambiente, e che incontrerebbe l’opposizione di tanti.

Alternative? Francesco Sanna, dirigente di Laore: «Per quanto è a mia conoscenza non esistono modi per bloccare la crescita delle radici dei pini che sono superficiali».Lorenzo Scanu, tecnico agrario: «Tagliare le radici potrebbe sicuramente compromettere la stabilità delle piante: essendo queste molto grandi, oltre che seccarsi cadrebbero, con un pericolo per la circolazione. Quindi per la sicurezza stradale il male minore sarebbe quello di sacrificare gli alberi a ridosso della carreggiata. Se l’albero è lontano dalla strada, il sistema più pratico e economico anti-radici è l’inserimento di teli di plastica contenitivi». La stessa soluzione proposta da Roberto Frau, agricoltore: «Nella frazione di Sa Zeppara anche recentemente è caduto un albero. Sicuramente non si devono tagliare le radici perché l’albero cadrebbe. Le radici possono essere deviate con i teli, allontanandole dalla carreggiata».

Recentemente anche nella frazione di Montevecchio sono caduti alberi di pino a causa del forte vento, causando apprensione fra i residenti.

