Guspini
11 marzo 2026 alle 00:20

Montevecchio,  lavori nel muraglione 

Sta procedendo a tempo da record la costruzione del muraglione franato in via monticello dietro la caserma dei carabinieri «Siamo stupiti da velocità con cui la ditta sta procedendo nei lavori – dice Giuseppe Piddiu, residente nel borgo - finalmente il Comune si è reso conto del grave pericolo che stavano avendo le cinque abitazioni con reattive famiglie che abitano nel terrapieno. Si è sfiorato un disastro, sarebbe servita maggiore attenzione visto che il muraglione in pietra era transennato da alcuni anni. Probabilmente le elezioni comunali, che si svolgeranno fra due mesi, hanno portato consiglio agli attuali amministratori».

Purtroppo i problemi della frazione sono molteplici come la caduta di alberi o semplicemente di grossi rami di pino. Anche la Forestale aveva segnalato all’amministrazione questo pericolo. Serve un controllo sugli alberi in particolare nell’area dei campi di tennis, in quella zona sono ci sono molti alberi di pino inclinati con le radici fuori dalla terra. (m. s.)

