Montevecchio, il museo dei ritardi 

«Purtroppo è ancora chiuso, uno schiaffo alla cultura. A questo punto non mi resta che restituire il patrimonio affidatomi ai proprietari». La curatrice testamentaria, Paola Corrias, punta il dito contro il Comune di Arbus per la mancata apertura del museo di Montevecchio, custode dei beni della famiglia Sanna-Castoldi, proprietari della miniera. «Sono amareggiata e delusa – prosegue Corrias - per la tanta indifferenza che si trascina da oltre 15 anni senza soluzione, nonostante gli impegni assunti e i soldi pronti da spendere per allestire l’esposizione nell’Ufficio Geologico».

Non c’è la fogna

Una vicenda senza fine quella dei beni ex minerari, dove gli enti interessati alla conservazione della memoria storica non si curano del declino dei sistemi museali, rendendosi protagonisti di diversi tagli di fondi destinati alla cultura. Nel caso di Arbus sono davvero tanti negli ultimi 30 anni. L’ultimo atto è dei giorni scorsi: il Comune ha rimborsato 2.200 euro all’impresa che si era aggiudicata i lavori per 184 mila euro, fondi per l’agibilità del caseggiato museale. La sorpresa arrivò dopo la firma sul contratto, i soldi erano spariti e l’Ufficio Geologico, rimasto senza impianto fognario, resta chiuso. «La preoccupazione – aggiunge Corrias – è che tutta la collezione di monili in oro e argento, trasferita dall’abitazione romana della nipote, Giulia Lenzi, a Montevecchio, venga danneggiata. L’umidità all’interno non fa bene né ai gioielli né al patrimonio librario di 400 volumi né ai reperti archeologici». Il sindaco, Paolo Salis, gioca la carta dei fondi dei patti territoriali: «Il progetto è pronto. Non più un impianto di depurazione, ma una condotta fognaria da affidare in gestione ad Abbanoa. Non sarà imminente, spero prima della prossima stagione estiva».

Le polemiche

L’ennesimo pasticcio dei fondi spariti ha riaperto una ferita incurabile. «Rattrista – dice l’ex assessora alla cultura Elisa Caddeo – perdere un patrimonio identitario, un valore inestimabile. Sono stata a Roma, a casa dell’erede, per selezionare i beni da donare ad Arbus. Ho seguito un iter burocratico lungo e complesso. Non può finire col ritorno a casa». Il consigliere di minoranza, Gianni Lussu: «Voltarsi indietro alla ricerca di responsabili non aiuta a risolvere il problema. Le somme da spendere sono nella programmazione territoriale. Purtroppo siamo a novembre 2024, i lavori non sono iniziati e del progetto non ci sono certezze». Sulla questione interviene l’ex presidente del Parco Geominerario, Tarcisio Agus: «Nel 2001 abbiamo firmato col Comune una convenzione per la gestione del museo e deliberato 70 mila euro per l'Ufficio Geologico. Accordi che non ebbero riscontro».

RIPRODUZIONE RISERVATA