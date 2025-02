Montevecchio, gestione confermata 

La gestione del compendio minerario di Montevecchio continuerà ad essere affidata alla società Lugori, confermando così una collaborazione ultra decennale. Il Comune di Guspini ha deciso di avvalersi della clausola di rinnovo prevista nel contratto, prolungando la concessione per il periodo che va dal 5 marzo al 4 settembre 2025, per un valore di 51mila 211,11 euro e per sei mesi. Il rinnovo garantisce la continuità dei servizi di gestione, fruizione e valorizzazione del sito minerario, assicurati dalla Lugori con attenzione e professionalità.

Il contratto prevede la gestione dei percorsi di visita, la vendita dei biglietti e dei servizi a pagamento, con l’83,8 per cento degli incassi destinato alla ditta e il restante 16,2 per cento al Comune. Sono inclusi obblighi di sicurezza, tracciabilità dei flussi finanziari e assicurazione per eventuali danni.

L'opzione di rinnovo, prevista dal capitolato, rappresenta una scelta strategica per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Montevecchio. Una gestione che andrà avanti per consentire una nuova gara. «Nel 2025 - conclude l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri - è previsto un nuovo appalto per il servizio turistico delle miniere di Montevecchio». (g. g. s.)

